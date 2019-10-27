Эксперт объяснил, как Трампу перед выборами поможет вброс об уничтожении аль-Багдади

Российский общественник Юрий Самонкин назвал слова президента США Дональда Трампа об уничтожении главаря ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ) Абу Бакр Аль-Багдади очередным «имиджевым вбросом» Вашингтона. Об этом он заявил в воскресенье, 27 октября, в интервью «ПолитРоссии».

По мнению эксперта, США громкими заявлениями об убийстве главаря ИГИЛ на фоне набирающей обороты президентской кампании пытаются спасти репутацию после неудач в Сирии. Общественник уверен, что новость о ликвидации аль-Багдади — это информационный политический вброс, позволяющий США показать, что они якобы совершили невозможное — убили террориста номер один в мире.

«Таких вбросов было уже немало, мы их видели на примере других операций в странах Ближнего Востока, где США якобы боролись с мировым терроризмом», –напомнил в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» эксперт.

Вашингтон чувствует, что теряет лидерство на Ближнем Востоке, поэтому пытается поднять новую информационную волну для спасения своего имиджа «гегемона, решающего проблемы мирового масштаба», полагает эксперт. У вброса США есть и другая цель — «переориентировка» неблагополучного информационного поля, ведь именно в адрес Белого дома часто звучат обвинения в том, что американские военные в САР бросили на произвол судьбы своих «карманных союзников» — курдских боевиков.

Эксперт также отметил, что Трамп сделал заявление о ликвидации главаря ИГ во время избирательной гонки. Глава Белого дома хочет остаться на второй срок, поэтому показывает всему миру, что ему удалось сделать то, что не смогли сделать его предшественники. Таким образом, он всего лишь хочет поднять рейтинг перед выборами, уверен общественник.