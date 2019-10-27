Памятник Николаю Караченцову установили на Троекуровском кладбище

Памятник актеру театра «Ленком», народному артисту РСФСР Николаю Караченцову торжественно открыли на его могиле на Троекуровском кладбище в 75-летие со дня рождения.

На церемонии присутствовали коллеги, родственники актера, его единственный сын Андрей Караченцов, а также друзья и поклонники.

Памятник сделан из черного гранита. Караченцов запечатлен в образе героя спектакля театра «Юнона и Авось» — графа Резанова. Артист играл эту роль более 20 сезонов подряд.

Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года после тяжелой онкологической болезни. До 74-летия он не дожил один день. Ариста похоронили 29 октября на Троекуровском кладбище, рядом с могилами коллег.