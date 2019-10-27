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18:07   27 Октября 2019
Россия

Памятник Николаю Караченцову установили на Троекуровском кладбище

Памятник Николаю Караченцову установили на Троекуровском кладбище

Памятник актеру театра «Ленком», народному артисту РСФСР Николаю Караченцову торжественно открыли на его могиле на Троекуровском кладбище в 75-летие со дня рождения.

На церемонии присутствовали коллеги, родственники актера, его единственный сын Андрей Караченцов, а также друзья и поклонники.

Памятник сделан из черного гранита. Караченцов запечатлен в образе героя спектакля театра «Юнона и Авось» — графа Резанова. Артист играл эту роль более 20 сезонов подряд.

Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года после тяжелой онкологической болезни. До 74-летия он не дожил один день. Ариста похоронили 29 октября на Троекуровском кладбище, рядом с могилами коллег.

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Автор: Арсений Аскольский
#памятник #караченцов

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