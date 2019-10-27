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Иранский министр колко ответил заявившему об уничтожении аль-Багдади Трампу

Иранский министр колко ответил заявившему об уничтожении аль-Багдади Трампу

 Гаспарян назвал «ликвидацию» аль-Багдади постановкой американских спецслужб

Гаспарян назвал «ликвидацию» аль-Багдади постановкой американских спецслужб
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

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Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*
Американист сомневается, что глава ИГ* был на самом деле уничтожен

Американист сомневается, что глава ИГ* был на самом деле уничтожен

 Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа
17:48   27 Октября 2019
Россия

Гибель главаря ИГ* в Сирии аль-Багдади не имеет надежных доказательств, заявили в Минобороны РФ

Гибель главаря ИГ* в Сирии аль-Багдади не имеет надежных доказательств, заявили в Минобороны РФ

Достоверность слов президента США Дональда Трампа об уничтожении главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади остается под вопросом. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков в воскресенье, 27 октября.  

Ранее глава Белого дома заявил, что в ходе спецоперации, проводимой американскими военными на северо-востоке САР, был уничтожен «террорист номер один». Речь шла о гибели главаря «Исламского государства» аль-Багдади. В военной операции якобы участвовали Россия, Турция и Ирак, сказал Трамп. 

По словам Конашенкова, Минобороны не располагает достоверное информацией о проведении операции. Он также подчеркнул, что нарастание числа стран, которые якобы принимали участие в этой «операции», порождают обоснованные вопросы в ее реальности и, тем более, успехе. 

«За последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или международной коалиции не зафиксировано», — заявил он. 

Гибель главаря ИГ в Сирии аль-Багдади не имеет надежных доказательств, заявили в Минобороны РФ

Он также подчеркнул, что России неизвестно о содействии пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации «Идлиб», о котором заявлял Трамп.

Представитель Минобороны также потребовал от США доказать «спокойное пребывание аль-Багдади» на территории, подконтрольной запрещенной в РФ «ан-Нусре», ведь бойцы этой группировки всегда бескомпромиссно уничтожали любых игиловцев, объяснил он. 

«Очередная «смерть» аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе, не имеет», — заключил Конашенков. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #минобороны #политика #трамп #игил #общество #аль-багдади

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