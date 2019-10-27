Гибель главаря ИГ* в Сирии аль-Багдади не имеет надежных доказательств, заявили в Минобороны РФ

Достоверность слов президента США Дональда Трампа об уничтожении главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади остается под вопросом. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков в воскресенье, 27 октября.

Ранее глава Белого дома заявил, что в ходе спецоперации, проводимой американскими военными на северо-востоке САР, был уничтожен «террорист номер один». Речь шла о гибели главаря «Исламского государства» аль-Багдади. В военной операции якобы участвовали Россия, Турция и Ирак, сказал Трамп.

По словам Конашенкова, Минобороны не располагает достоверное информацией о проведении операции. Он также подчеркнул, что нарастание числа стран, которые якобы принимали участие в этой «операции», порождают обоснованные вопросы в ее реальности и, тем более, успехе.

«За последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или международной коалиции не зафиксировано», — заявил он.

Он также подчеркнул, что России неизвестно о содействии пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации «Идлиб», о котором заявлял Трамп.

Представитель Минобороны также потребовал от США доказать «спокойное пребывание аль-Багдади» на территории, подконтрольной запрещенной в РФ «ан-Нусре», ведь бойцы этой группировки всегда бескомпромиссно уничтожали любых игиловцев, объяснил он.