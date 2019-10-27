Министерству обороны России не известно ни о каком якобы содействии пролету авиации США в воздушное пространство Сирии в ходе операции по ликвидации главаря запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» Абу Бакре аль-Багдади. Об этом сообщили в ведомстве 27 октября.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. По его словам, Россия «отлично» повела себя, пропустив вертолеты США над контролируемой ей территорией.

Трамп заявил, что аль-Багдади ликвидировали в ходе операции военных США на северо-востоке Сирии. При этом никто из бойцов не пострадал, уточнил глава Белого дома.

Сообщения о ликвидации аль-Багдади регулярно появляются в прессе (преимущественно проамериканской) на протяжении последних нескольких лет. Однако ни одно из них до сих пор не подтвердилось. ФАН приводит семь причин того, почему и нынешняя новость об убийстве аль-Багдади — неправда

*ИГ— террористическая группировка, запрещенная в РФ.