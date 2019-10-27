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Гибель главаря ИГ в Сирии аль-Багдади не имеет надежных доказательств, заявили в Минобороны РФ

Гибель главаря ИГ в Сирии аль-Багдади не имеет надежных доказательств, заявили в Минобороны РФ

 МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади

МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади
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 Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз

Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз
Гибель главаря ИГ в Сирии аль-Багдади не имеет надежных доказательств, заявили в Минобороны РФ

Гибель главаря ИГ в Сирии аль-Багдади не имеет надежных доказательств, заявили в Минобороны РФ

 МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади

МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*
Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

 Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз

Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз
17:24   27 Октября 2019
Россия

МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади

МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади

Министерству обороны России не известно ни о каком якобы содействии пролету авиации США в воздушное пространство Сирии в ходе операции по ликвидации главаря запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» Абу Бакре аль-Багдади. Об этом сообщили в ведомстве  27 октября.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. По его словам, Россия «отлично» повела себя, пропустив вертолеты США над контролируемой ей территорией.

Трамп заявил, что аль-Багдади ликвидировали в ходе операции военных США на северо-востоке Сирии. При этом никто из бойцов не пострадал, уточнил глава Белого дома. 

Сообщения о ликвидации аль-Багдади регулярно появляются в прессе (преимущественно проамериканской) на протяжении последних нескольких лет. Однако ни одно из них до сих пор не подтвердилось. ФАН приводит семь причин того, почему и нынешняя новость об убийстве аль-Багдади — неправда

*ИГ—  террористическая группировка, запрещенная в РФ.

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Автор: Арсений Аскольский

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