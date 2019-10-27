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 Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз

Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз
МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади

МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади

 Минобороны РФ потребовало от США предоставить доказательства уничтожения аль-Багдади

Минобороны РФ потребовало от США предоставить доказательства уничтожения аль-Багдади
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*
Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

 Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз

Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз
17:21   27 Октября 2019
Россия

Минобороны РФ потребовало от США предоставить доказательства уничтожения аль-Багдади

Минобороны РФ потребовало от США предоставить доказательства уничтожения аль-Багдади

Министерство обороны России потребовало от США предоставить прямые доказательства пребывания лидера организации «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади на территории, подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» (террористическая группировка, запрещена в РФ). Такое заявление в ведомстве сделали в воскресенье, 27 октября. 

По информации Минобороны, России неизвестно ни о каком содействии пролету авиации США в воздушное пространство САР во время операции по уничтожению аль-Багдади, о чем заявлял президент США Дональд Трамп

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Автор: Софья Белоцерковская

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