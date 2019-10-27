Минобороны РФ потребовало от США предоставить доказательства уничтожения аль-Багдади

Министерство обороны России потребовало от США предоставить прямые доказательства пребывания лидера организации «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади на территории, подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» (террористическая группировка, запрещена в РФ). Такое заявление в ведомстве сделали в воскресенье, 27 октября.

По информации Минобороны, России неизвестно ни о каком содействии пролету авиации США в воздушное пространство САР во время операции по уничтожению аль-Багдади, о чем заявлял президент США Дональд Трамп