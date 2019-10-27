Клинцевич назвал «ликвидацию» аль-Багдади пропагандистской акцией США

Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении главаря запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, террориста ликвидировали в ходе операции американских военных на северо-востоке Сирии.

Член Комитета Госдумы по международным делам Франц Клинцевич в беседе с IReactor назвал операцию по «ликвидации» аль-Багдади пропагандистской акцией США, которая связана с работой американских спецслужб.

«В 21 веке, когда любая информация проверятся и любое утверждение требует абсолютно четких доказательств, слишком большая критическая масса накопилась пустых заявлений, которые звучат со стороны официальных лиц США», — отметил собеседник издания.

Клинцевич заявил, что вся эта инсценировка связана с предвыборной кампанией Трампа, который планирует пойти на второй срок. Сенатор не исключил, что «уничтожение» аль-Багдади может говорить о скором появлении нового лидера ИГ*, который будет американским ставленником.

«Все, что связано с этой террористической организацией, указывает на связь ИГИЛ с Вашингтоном. Очень много накопилось информации, что их создали, сопровождали, софинансировали и вооружали спецслужбы США и другие спецслужбы стран НАТО», — заключил Клинцевич.

Сообщения о ликвидации аль-Багдади регулярно появляются в прессе (преимущественно проамериканской) на протяжении последних нескольких лет. Однако ни одно из них до сих пор не подтвердилось. ФАН приводит семь причин того, почему и нынешняя новость об убийстве главаря ИГ* — неправда

*ИГ— террористическая группировка, запрещенная в РФ.