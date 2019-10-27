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 Минобороны РФ потребовало от США предоставить доказательства уничтожения аль-Багдади

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Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

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Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

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Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

 Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз

Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз
17:16   27 Октября 2019
Россия

Клинцевич назвал «ликвидацию» аль-Багдади пропагандистской акцией США

Клинцевич назвал «ликвидацию» аль-Багдади пропагандистской акцией США

Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении главаря запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, террориста ликвидировали в ходе операции американских военных на северо-востоке Сирии.

Член Комитета Госдумы по международным делам Франц Клинцевич в беседе с IReactor назвал операцию по «ликвидации» аль-Багдади пропагандистской акцией США, которая связана с работой американских спецслужб.

«В 21 веке, когда любая информация проверятся и любое утверждение требует абсолютно четких доказательств, слишком большая критическая масса накопилась пустых заявлений, которые звучат со стороны официальных лиц США», — отметил собеседник издания.

Клинцевич заявил, что вся эта инсценировка связана с предвыборной кампанией Трампа, который планирует пойти на второй срок. Сенатор не исключил, что «уничтожение» аль-Багдади может говорить о скором появлении нового лидера ИГ*, который будет американским ставленником.

Клинцевич назвал «ликвидацию» аль-Багдади пропагандистской акцией США

«Все, что связано с этой террористической организацией, указывает на связь ИГИЛ с Вашингтоном. Очень много накопилось информации, что их создали, сопровождали, софинансировали и вооружали спецслужбы США и другие спецслужбы стран НАТО», — заключил Клинцевич.

Сообщения о ликвидации аль-Багдади регулярно появляются в прессе (преимущественно проамериканской) на протяжении последних нескольких лет. Однако ни одно из них до сих пор не подтвердилось. ФАН приводит семь причин того, почему и нынешняя новость об убийстве главаря ИГ* — неправда

*ИГ— террористическая группировка, запрещенная в РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия

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