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МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади

МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади

 Минобороны РФ потребовало от США предоставить доказательства уничтожения аль-Багдади

Минобороны РФ потребовало от США предоставить доказательства уничтожения аль-Багдади
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*
Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

 Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз

Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз
16:57   27 Октября 2019
Весь мир

Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

Американский лидер Дональд Трамп сообщил об уничтожении главаря запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Такое заявление он сделал в воскресенье, 27 октября. Слова Главы белого дома приводит CBS News. 

По словам президента США, террорист был ликвидирован в ходе операции американских военных на северо-востоке САР. При этом никто из бойцов США не пострадал, уточнил глава Белого дома. 

В ходе выступления Трамп раскрыл подробности спецоперации. По его словам, главарь ИГ* попытался скрыться от военных в подземном туннеле и взорвал пояс смертника. Он отметил, что военные убили большое количество террористов. Кроме этого, им удалось освободить 11 детей. 

Ранее ветеран «Альфы» назвал очередную «гибель» аль-Багдади домыслом США.

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Автор: Олег Королев
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