Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

Американский лидер Дональд Трамп сообщил об уничтожении главаря запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Такое заявление он сделал в воскресенье, 27 октября. Слова Главы белого дома приводит CBS News.

President Trump on ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi: "He didn't die a hero. He died a coward." https://t.co/I53wN7zqtm pic.twitter.com/grdBNVv9jz — CBS News (@CBSNews) October 27, 2019

По словам президента США, террорист был ликвидирован в ходе операции американских военных на северо-востоке САР. При этом никто из бойцов США не пострадал, уточнил глава Белого дома.

В ходе выступления Трамп раскрыл подробности спецоперации. По его словам, главарь ИГ* попытался скрыться от военных в подземном туннеле и взорвал пояс смертника. Он отметил, что военные убили большое количество террористов. Кроме этого, им удалось освободить 11 детей.

Ранее ветеран «Альфы» назвал очередную «гибель» аль-Багдади домыслом США.