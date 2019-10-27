Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз

США в очередной раз заявили о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакре аль-Багдади в ходе спецоперации в Идлибе. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаровв беседе с МК критически отнесся к такому известию.

«О смерти Абу Бакра аль-Багдади сообщают уже сто первый раз. О его уничтожении ранее говорили и наши, и американцы. Ликвидировали его сейчас, или нет — это сложный вопрос», — отметил собеседник издания.

Эксперт считает, что слухи о ликвидации лидера ИГ* не случайно появились после не очень достойного бегства сил США из районов Сирии, которые ранее контролировали курдские бандформирования.

«Американцам сейчас очень нужно и хочется подчеркнуть свою значимость», — считает Багдасаров.

Аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) в 2014 году из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. Сообщения о смерти аль-Багдади периодически появляются в СМИ, но официального подтверждения не находят.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ решением Верховного суда