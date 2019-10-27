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МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади

МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади

 Минобороны РФ потребовало от США предоставить доказательства уничтожения аль-Багдади

Минобороны РФ потребовало от США предоставить доказательства уничтожения аль-Багдади
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

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Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*
Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

 Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз

Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз
16:53   27 Октября 2019
Весь мир

Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз

Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз

США в очередной раз заявили о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в  РФ) Абу Бакре аль-Багдади в ходе спецоперации в Идлибе. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаровв беседе с МК критически отнесся к такому известию.

«О смерти Абу Бакра аль-Багдади сообщают уже сто первый раз. О его уничтожении ранее говорили и наши, и американцы. Ликвидировали его сейчас, или нет — это сложный вопрос», — отметил собеседник издания.

Эксперт считает, что слухи о ликвидации лидера ИГ* не случайно появились после не очень достойного бегства сил США из районов Сирии, которые ранее контролировали курдские бандформирования.

«Американцам сейчас очень нужно и хочется подчеркнуть свою значимость», — считает Багдасаров.

Аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) в 2014 году из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. Сообщения о смерти аль-Багдади периодически появляются в СМИ, но официального подтверждения не находят.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ решением Верховного суда

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Автор: Тоня Краснова
#иг

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