Ветеран «Альфы» назвал очередную «гибель» аль-Багдади домыслом США

Экс-президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал предположительную гибель главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади домыслами США. Такое заявление он сделал в комментарии ИА Красная Весна.

По мнению собеседника агентства, подобные новости должны быть подкреплены доказательствами, а именно наглядной демонстрацией трупа преступника. Эксперт напомнил, что сообщения об успешной операции по уничтожению главы «Исламского государства» звучали ранее как с российской, так и американской стороны, но ни разу эта информация не получила официального подтверждения.

«И всегда он остается жив. Так что к очередной его гибели, до тех, пор пока следствие или оперативные съемки не покажут труп этого преступника, я отношусь с большой настороженностью», — сказал Гончаров.

Ранее появилась информация о гибели действующего главы ИГ, который был убит в результате спецоперации американского спецназа при поддержке Турции. Однако точные данные о смерти аль-Багдади будут получены только после экспертизы ДНК и биометрического тестирования.

Слухи об убийстве главаря террористической организации ранее прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.