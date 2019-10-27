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МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади

МО опровергло слова Трампа о содействии США в мнимой операции по ликвидации аль-Багдади

 Минобороны РФ потребовало от США предоставить доказательства уничтожения аль-Багдади

Минобороны РФ потребовало от США предоставить доказательства уничтожения аль-Багдади
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*
Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

 Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз

Эксперт заявил, что аль-Багдади хоронят уже 101-й раз
16:35   27 Октября 2019
Россия

Ветеран «Альфы» назвал очередную «гибель» аль-Багдади домыслом США

Ветеран «Альфы» назвал очередную «гибель» аль-Багдади домыслом США

Экс-президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал предположительную гибель главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади домыслами США. Такое заявление он сделал в комментарии ИА Красная Весна

По мнению собеседника агентства, подобные новости должны быть подкреплены доказательствами, а именно наглядной демонстрацией трупа преступника. Эксперт напомнил, что сообщения об успешной операции по уничтожению главы «Исламского государства» звучали ранее как с российской, так и американской стороны, но ни разу эта информация не получила официального подтверждения. 

«И всегда он остается жив. Так что к очередной его гибели, до тех, пор пока следствие или оперативные съемки не покажут труп этого преступника, я отношусь с большой настороженностью»,  — сказал Гончаров.

Ранее появилась информация о гибели действующего главы ИГ, который был убит в результате спецоперации американского спецназа при поддержке Турции. Однако точные данные о смерти аль-Багдади будут получены только после экспертизы ДНК и биометрического тестирования. 

Слухи об убийстве главаря террористической организации ранее прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #игил #общество

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