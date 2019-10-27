Фейком о смерти Аль-Багдади США пытаются спасти свои позиции на Ближнем Востоке

Сирийский политолог Маис Курбанов усомнился в том, что сообщения о якобы ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакре аль-Багдади являются достоверными.

В беседе с ИА «Политика сегодня» эксперт озвучил причину распространения этого фейка американским руководством. По его мнению, теряющие влияние на Ближнем Востоке Соединенные Штаты попросту пытаются выставить себя в благородном свете.

«Когда уже Башар Асад (президент САР – прим.) побеждает, тем более недавно турки вошли в Сирию и там атаковали курдов, которые тоже были под контролем американцев, США все свое влияние там теряют. Они, естественно, понимают, что им нечего там делать и уходят», - заявил собеседник агентства.

Также Курбанов напомнил о том, что американцы тесно связаны с террористами и вряд ли им было бы сложно избавиться от главаря ИГ раньше. Однако новости о его ликвидации поступают именно того, когда США начинают стремительно сдавать позиции в регионе. По мнению эксперта, именно объявление Аль-Багдади мертвым и было конечной целью плана Вашингтона.

«Американцев неоднократно подозревали в том, что их инструкторы давно обучали террористов, всячески их поддерживали. А тут якобы бросают оружие и случайно попадают», - заметил Курбанов.

Ранее издание Newsweek сообщило о том, что американским военным якобы удалось ликвидировать главу ИГ. По информации СМИ, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения разведывательных данных. Представитель сухопутных войск США заявил изданию, что Аль-Багдади ликвидирован. Террорист, как заявляют в США, подорвал себя поясом шахида.

В самой же операции якобы участвовало восемь вертолетов и спецназ «Дельта». Вместе с Аль-Багдади подорвали себя и его две жены. После уничтожения террористов по дому нанесли авиаудар.

Однако эта информация вызывает вопросы. Федеральное агентство новостей приводит семь причин, почему изложенные американцами данные - неправда.

Так, до места предполагаемого обитания Аль-Багдади в провинции Идлиб военные вертолеты США вряд ли смогли бы долететь незамеченными ни террористами, которые населяют область, ни турецкими военными.

Кроме того, выглядит нелогичным, что сам террорист и две его жены не попытались скрыться, а раздобыли пояса смертников и привели их в действие.

К тому же, непонятно, как американские спецназовцы могли узнать, что аль-Багдади именно подорвал себя. Три жилета смертников — это немалое количество взрывчатки, отмечает агентство. Любой, кто оказался поблизости, также распрощался бы с жизнью. Если Дональд Трамп в своем заявлении скажет, что пострадавших среди «Дельты» нет, то фактически он подтвердит, что вся история с Аль-Багдади попросту является инсценировкой.

Нет ответа на вопрос для чего американские военные нанесли авиаудар уже после предполагаемого самоподрыва главы ИГ*. Эксперты уверены, что таким образом США просто скрывали любые доказательств инсценировки ликвидации.

Кроме того, отсутствует видеозапись операции. Известно, что фиксирование действий спецслужб на видео является обязательным не только для дальнейшего «разбора полетов», но и для дальнейшего отчета. Однако никаких наглядных доказательств США не предоставляют.

Бытует мнение, что для американцев Аль-Багдади – «свой» человек. Террориста уже не раз косвенно ловили на взаимодействии с американскими спецслужбами. США невыгодно избавляться от человека, который помогает контролировать ИГ*.

Политолог Курбанов отмечает, что американцам выгодно распространять данный фейк, чтобы продемонстрировать, что несмотря на давление России и Турции они все еще «на коне». ФАН также подчеркивает, что ликвидация Аль-Багдади происходит уж слишком вовремя для поддержания этого тезиса.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ решением Верховного суда