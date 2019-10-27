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 Минобороны РФ потребовало от США предоставить доказательства уничтожения аль-Багдади

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Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

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Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

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16:17   27 Октября 2019
Россия

Шнуров пытался списать Географический диктант у Шойгу

Шнуров пытался списать Географический диктант у Шойгу

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался в попытке списать Географический диктант у главы Минобороны Сергея Шойгу. Музыкант не уточнил, удалось ли ему подсмотреть ответы. Шнуров участвовал в диктанте впервые.

Традиционный Географический диктант прошел в МГУ в воскресенье, 27 октября. Мероприятие проводится с 2015 года. В диктанте участвовали  глава силового ведомства Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов, а также артисты, спортсмены и юнармейцы.

Шойгу отметил, что в этом году вопросы стали интереснее. Самыми сложными для главы Минобороны оказались задания, требующие выстроить последовательность, например, российских субъектов с юга на север.

Иванов признался, что взял на диктант шпаргалку — «Атлас офицера», но ей не воспользовался.

Географический диктант за четыре года написали почти 900 тысяч человек. В этот раз поучаствовать в мероприятии можно было на более чем 5,7 тысячи площадок в РФ и на 109 за границей.

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Автор: Арсений Аскольский

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