Президент Кубы прибыл в Петербург в рамаках визита в Россию

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Петербург в рамках визита в Россию. Он проведет в городе два дня, сообщает пресс-служба городского комитета по внешним связям в воскресенье, 27 октября.

В понедельник глава государства встретится с губернатором Александром Бегловым, после этого отправится в столицу.

Диас-Канель уже посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где захоронены более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Он возложил цветы к монументу Мать-Родина.

Ранее Диас-Канель сообщал, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.