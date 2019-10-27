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15:54   27 Октября 2019
Россия

Президент Кубы прибыл в Петербург в рамаках визита в Россию

Президент Кубы прибыл в Петербург в рамаках визита в Россию

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Петербург в рамках визита в Россию. Он проведет в городе два  дня,  сообщает пресс-служба городского комитета по внешним связям в воскресенье, 27 октября.

В понедельник глава государства встретится с губернатором Александром Бегловым, после этого отправится в столицу.

Диас-Канель уже посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где захоронены более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Он возложил цветы к монументу Мать-Родина.

Ранее Диас-Канель сообщал, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #куба

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