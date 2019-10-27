Депутат Государственной думы Наталья Поклонская сравнила Запад с Россией в 90-х годах. Об этом она написала в воскресенье, 27 октября, в своем Telegram-канале.

Ранее Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций против России нужна единая группа стран Евросоюза, которая поддержит такое решение. Дипломат признался, что многие страны не рады санкциям, в частности Австрия, Италия и Германия, но отменить их «не так просто».

«Италия хочет отменить санкции, но не может, Германия тоже. Австрия и другие страны испытывают сложности из-за санкций», — прокомментировала слова Бауэра Поклонская.

Экс-прокурор Крыма упрекнула западные страны в зависимости от США, которые боятся принимать решения без оглядки на Вашингтон и проводить свою суверенную политику. Депутат привела в пример Россию в 90-е годы, когда в стране ни одно решение не принималось без разговора «с советником». Она напомнила, что история закончилась печально.

«Современная цивилизация ещё не знала случаев построения мира без консенсуса, без учёта интересов всех игроков на международной арене», — сказала она.

При этом Поклонская выразила надежду, что подкрепленный смелостью здравый смысл поможет Западу выбраться из клуба «#ВалиВсеНаРоссию».