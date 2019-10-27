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15:05   27 Октября 2019
Россия

Новак пообещал, что «Турецкий поток» построят в срок

Новак пообещал, что «Турецкий поток» построят в срок

Газопровод «Турецкий поток» будет построен в срок. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак 27 октября. 

Новак прокомментировал ход строительства «Турецкого потока» в воскресенье на телеканале «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». 

«Строительные работы продолжаются, идут. И гарантирует подрядная организация … что они будут закончены своевременно», — сказал министр. 

В рамках проекта «Турецкий поток» планируется строительство двух ниток газопровода, мощность которых составляет по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка будет использоваться для поставок российского газа в Турцию. Вторая нитка предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Проект планируется запустить до конца текущего года. Газопровод будет проведен через Черное море. 

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «Турецкий поток» выгоден для всей Европы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #новак #политика #общество #турецкий поток

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