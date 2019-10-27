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14:41   27 Октября 2019
Россия

Туристы поделились, как провозить много вещей в ручной клади

Туристы поделились, как провозить много вещей в ручной клади

Опытные туристы поделились, как провозить в ручной клади много вещей, не тратя деньги на оплату багажа и не нарушая правила авиакомпаний. Об этом сообщает Aviasales со ссылкой на результаты опроса 11 тысяч пользователей.

Выяснилось, что 39% пассажиров при регистрации на рейс надевают самые объемные вещи на себя, а в самолете убирают их на багажную полку. Туристы берут в дорогу верхнюю одежду с карманами, куда складывают нижнее белье. Некоторые прячут мелкие вещи в капюшон. Крупные вещи, такие как свитер, можно обернуть вокруг шеи.

Одна женщина призналась, что при регистрации на рейс спрятала ноутбук за спину. Таким образом она прошла весовой контроль багажа, а после переложила технику в сумку. Почти четверть опрошенных возят компрессионные пакеты и пользуются специальным насосом, чтобы вместить в ручную кладь все вещи. 

Туристы поделились, как провозить много вещей в ручной клади

Путешественники с детьми складывают вещи в карман коляски, которую провозят бесплатно. Один из туристов рассказал, что отправляет одежду и сувениры домой по почте. Другой путешественник сдает верхнюю одежду в камеру хранения в аэропорту.

Всего 20% пользователей признались, что не имеют секретов перевозки большого количества вещей в ручной клади. Они просто оплачивают багаж.

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Автор: Арсений Аскольский
#туризм #багаж

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