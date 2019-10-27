ФСБ задержала студента за подготовку теракта в техникуме Подмосковья

ФСБ в ходе совместной операции с сотрудниками МВД задержали 18-летнего Бориса Банина, который, по версии следствия, планировал убить студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума.

Об этом в воскресенье, 27 октября, пишет РБК, ссылаясь на источник в ГУ МВД по Московской области.

По информации СМИ, о своих зловещих планах третьекурсник сообщил в одном из мессенджеров. Молодого человека задержали в Московской области, при осмотре сотрудники ведомства обнаружили у подозреваемого пистолет.

Отмечается, что Банин учился в филиале техникума с октября прошлого года. Он неоднократно конфликтовал с соседями по общежитию, студентами и преподавателями. Учащийся техникума задумал убить свои недругов и начал искать огнестрельное оружие, а также боеприпасы к нему и взрывчатку.

Против Банина заведено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Убийство двух и более лиц».