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14:30   27 Октября 2019
Россия

ФСБ задержала студента за подготовку теракта в техникуме Подмосковья

ФСБ задержала студента за подготовку теракта в техникуме Подмосковья

ФСБ в ходе совместной операции с сотрудниками МВД задержали 18-летнего  Бориса Банина, который, по версии следствия, планировал убить студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума.

Об этом в воскресенье, 27 октября, пишет РБК, ссылаясь на источник в ГУ МВД по Московской области.

По информации СМИ, о своих зловещих планах третьекурсник сообщил в одном из мессенджеров.  Молодого человека задержали в Московской области, при осмотре сотрудники ведомства обнаружили у подозреваемого пистолет. 

Отмечается, что Банин учился в филиале техникума с октября прошлого года. Он неоднократно конфликтовал с соседями по общежитию, студентами и преподавателями. Учащийся техникума задумал убить свои недругов и начал искать огнестрельное оружие, а также боеприпасы к нему и взрывчатку. 

Против Банина заведено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Убийство двух и более лиц».

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Автор: Софья Белоцерковская
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