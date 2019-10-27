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14:11   27 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором пригрозил главе государства перекинуть в поселок Золотое десятки тысяч бойцов. Соответствующая запись была опубликована в воскресенье, 27 октября, на YouTube.

Ранее Зеленский посетил поселок Золотое, где на повышенных тоннах поговорил с находившимся там националистами, а затем потребовал не мешать разведению войск, сказав одному из присутствующих: «Я тебе лох какой-то? Оружие убери». 

По мнению Билецкого, президент Украины «сдает огромную территорию», пытаясь развести войска в Донбассе. Лидер батальона также считает, что Золотое и Петровское станут пилотными проектами разведения. 

«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч», — пригрозил Билецкий.

Он также заявил, что бойцы «Азова» останутся в Золотом, и что они имеют право на заработанное кровью «собственное мнение». 

Напомним, против бойцов «Азова» в России возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #азов #билецкий

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