Эксперт рассказал, почему не стоит доверять информации США об убийстве главаря ИГ*

США заявили о ликвидации одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакре аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийском Идлибе. Эксперты считают, что это очередной фейк для поднятия рейтинга Вашингтона после имиджевых поражений в Сирии.

Так, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обратил внимание на то, что известие о якобы ликвидированном аль-Багдади прозвучало в тот момент, когда Белый дом обвиняют в сдаче позиций США в Сирии. Администрация Трампа бросила в арабской республике своих союзников — курдских боевиков и капитулировала перед Россией

«И в этой ситуации США вдруг неожиданно сообщают, будто бы они ликвидировали Аль-Багдади. Это совпадение по срокам подозрительно, такого просто не бывает», — заявил Владимир Шаповалов.

Эксперт предполагает, что американские спецслужбы попросту играют в пользу Белого дома, чтобы поднять репутацию США как внутри страны, так и на международной арене. По мнению Шаповалова, весь мир уже понял, что Вашингтон преследует только свои интересы в Сирии и не борется с террористами.

Кроме того, несколько дней назад появились новые сведения о том, что США причастны к контрабанде сирийской нефть в обход своих же санкций. Шаповалов уверен, что в условиях поражений в Сирии Соединенные Штаты фейком об уничтожении лидера ИГ* пытаются выставить себя главной силой, которая противостоит международному терроризму, пишет ФАН.

Сообщения о ликвидации аль-Багдади регулярно появляются в прессе (преимущественно проамериканской) на протяжении последних нескольких лет. Однако ни одно сообщение до сих пор не подтвердилось. ФАН приводит семь причин того, почему и нынешняя новость об убийстве главаря ИГ* — неправда.

*Исламское государство, ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ