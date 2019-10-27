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13:38   27 Октября 2019
Весь мир

Ученые раскрыли неожиданную пользу картофельного пюре для спортсменов

Ученые раскрыли неожиданную пользу картофельного пюре для спортсменов

Ученые из Университета штата Иллинойс выяснили, что картофельное пюре может стать альтернативой углеводному гелю, который едят спортсмены для поддержания глюкозы в крови и усиления работоспособности.

В эксперименте участвовали 12 человек. Они неделю преодолевали на велосипеде примерно 165 миль (267 километров). Испытуемых поделили на три группы. Первая во время тренировки пила только воду, вторая ела углеводный гель, а третья — пюре из картофеля.

Выяснилось, что у тех, кто потреблял гели и пюре, концентрация глюкозы в плазме была почти одинаковой. Они показывали результаты лучше, чем те, кто пил только воду.

По словам специалистов, картофель — экономически выгодный, богатый питательными веществами и цельный источник углеводов. Однако у употреблявших этот овощ болел желудок и было вздутие живота. Ученые считают, что причина в слишком большом объеме картофеля.

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Автор: Арсений Аскольский
#ученые #картофель #польза

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