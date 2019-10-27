Ученые раскрыли неожиданную пользу картофельного пюре для спортсменов

Ученые из Университета штата Иллинойс выяснили, что картофельное пюре может стать альтернативой углеводному гелю, который едят спортсмены для поддержания глюкозы в крови и усиления работоспособности.

В эксперименте участвовали 12 человек. Они неделю преодолевали на велосипеде примерно 165 миль (267 километров). Испытуемых поделили на три группы. Первая во время тренировки пила только воду, вторая ела углеводный гель, а третья — пюре из картофеля.

Выяснилось, что у тех, кто потреблял гели и пюре, концентрация глюкозы в плазме была почти одинаковой. Они показывали результаты лучше, чем те, кто пил только воду.

По словам специалистов, картофель — экономически выгодный, богатый питательными веществами и цельный источник углеводов. Однако у употреблявших этот овощ болел желудок и было вздутие живота. Ученые считают, что причина в слишком большом объеме картофеля.