Жительницу Петербурга жестоко зарезал умственно отсталый 12-летний сын

Жительницу Санкт-Петербурга жестоко убил 12-летний сын. Трагедия произошла в ночь на 27 октября в Красногвардейском районе. Тело убитой найдено в квартире жилого дома по улице Стасовой. Об этом в воскресенье сообщает ГСУ СК РФ по региону.

Следователи обнаружили на теле жертвы колото-резаные ранения в области груди и живота. Отмечается, что квартиру осмотрели криминалисты, работавшие на месте убийства. Для расследования всех обстоятельств назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз.

По информации петербургских СМИ, в жестоком убийстве подозревается сын погибшей женщины. Мальчик вместе с братом-близнецом состоял на учете в ПНД. Оба ребенка — умственно отсталые. Их семью хорошо знали социальные службы. Родители школьников не только сами употребляли алкоголь, но и разрешали его детям.

«По предварительным данным, он поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов — на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик», — говорится в сообщении.

За резней в доме наблюдал брат-близнец школьника, а также их отец, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Именно он сообщил о случившемся своим родителям, а они, в свою очередь, вызвали полицию.

Уголовная ответственность наступает с 14 лет, поэтому братья-близнецы под нее не подпадают. Сейчас решается вопрос о дальнейшем месте содержания школьников. Скорее всего, им станет спецучреждение.