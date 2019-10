Войска США вновь идут в САР, чтобы помочь курдским боевикам в захваченных районах с нефтью

Крупный конвой войск США вошел с Сирию через границу с Ираком для помощи курдским боевикам. Пентагон, фактически, «развернул» решение президента Дональда Трампа о выводе войск из САР, чтобы продолжить оккупацию сирийских месторождений нефти. Военный эксперт Борис Рожин в беседе с ФАН раскрыл истинную причину внезапного возвращения американцев.

Пентагон, по словам эксперта, смог в очередной раз нивелировать решение американского лидера и превратить вывод войск в новую передислокацию. Собеседник издания напомнил, что Ирак выступал резко против появления новых сил США, выведенных из Сирии.

Сейчас США наращивают группировку в районе «Ат-Танфа», откуда не собирались уходить, отметил он. Кроме того, дополнительные силы перебрасываются в Дейр-эз-Зор — в зону между Аш-Шаддади и восточным побережьем Евфрата.

A new convoy American forces entered N. Syria passed through Qamishlo short while ago today. pic.twitter.com/0AwYIEqmYs