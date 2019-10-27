Войска США вновь идут в САР, чтобы помочь курдским боевикам в захваченных районах с нефтью

Крупный конвой войск США вошел с Сирию через границу с Ираком для помощи курдским боевикам. Пентагон, фактически, «развернул» решение президента Дональда Трампа о выводе войск из САР, чтобы продолжить оккупацию сирийских месторождений нефти. Военный эксперт Борис Рожин в беседе с ФАН раскрыл истинную причину внезапного возвращения американцев.

Пентагон, по словам эксперта, смог в очередной раз нивелировать решение американского лидера и превратить вывод войск в новую передислокацию. Собеседник издания напомнил, что Ирак выступал резко против появления новых сил США, выведенных из Сирии.

«Багдад поставил жесткие условия по выводу американских войск, которые были переброшены (по приказу Трампа) из Сирии — в течение месяца эти силы должны были покинуть страну. Частично их могут передислоцировать в Иорданию», — объяснил Рожин.

Сейчас США наращивают группировку в районе «Ат-Танфа», откуда не собирались уходить, отметил он. Кроме того, дополнительные силы перебрасываются в Дейр-эз-Зор — в зону между Аш-Шаддади и восточным побережьем Евфрата.

A new convoy American forces entered N. Syria passed through Qamishlo short while ago today. pic.twitter.com/0AwYIEqmYs — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 26 октября 2019 г.

Вашингтон хочет взять под контроль нефтеперерабатывающие заводы, месторождение «Аль-Омар», и продолжить оккупацию.

Американцы утратили доверие курдских боевиков, потеряли доверие Турции — союзника по НАТО, шокировали европейские страны, хаотично меняя свою политику на Ближнем Востоке. Вояки из Пентагона в этих условиях пытаются просто удержать «в кулаке» самый прибыльный незаконный бизнес в стране, — уверен собеседник издания.

Военный эксперт считает, что американская оккупация нефти Сирии может надолго затянуться, если глава Белого дома перед выборами не вспомнит о своих обещаниях и не начнет давить на Пентагон, чтобы «парни вернулись домой».

Напомним, крупнейшие сирийские месторождения нефти, такие как «Аль-Омар», «Ат-Танак» и другие, остаются в зоне оккупации уже много лет. нелегальному вывозу нефти из Сирии американцы подключили союзников — курдских боевиков. Они живым щитом отделяют армию Сирии, стоящую на противоположном берегу Евфрата, от нефти.