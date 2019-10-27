Деятельность связанного с террористами правительства национального согласия (ПНС) в Ливии привела к распространению болезни кожного лейшманиоза на территории страны. Об этом сообщают местные СМИ.

Инфекционное заболевание передается через укусы москитов, вызывая повреждения кожи. Отсутствие лекарств и антисанитария, которая царит в ряде районов Ливии по вине ПНС, стали причиной вспышки.

Теперь правительство Файеза Сарраджа подвергается критике за неспособность вмешаться достаточно быстро, чтобы решить проблему, возникшую в городе Таверга и распространившуюся на несколько других районов, включая Бани-Валид и Сирт.

Одна из причин распространения инфекционных заболеваний – огромные объемы мусора. Так, житель Таверги, который вернулся сюда, спустя восемь лет, обвинил жителей соседнего города Мисрата в том, что они превратили в свалку его родной город. Также мужчина сообщил, что около года назад в ПНС по этому вопросу была подана жалоба.

«Мы предупреждали, что отходы приведут к распространению опасных заболеваний. Наши жалобы не были услышаны», — пожаловался он журналистам.

Больница общего профиля в Таверге заполнена людьми, страдающими от кожного лейшманиоза. По данным администрации медучреждения, за сутки а в больницу поступают порядка 150 пациентов с этим недугом.

Со ссылкой на источник местные СМИ сообщают, что болезнь быстро распространяется среди ливийского населения. Более 1000 человек были заражены ею с апреля текущего года. Медицинская помощь оказывается, однако лекарства на исходе, отмечают журналисты. Всемирная организация здравоохранения оказывает помощь в борьбе с распространением лейшманиоза, но ее пока недостаточно.

Напомним, в 2011 году в Ливии разгорелась гражданская война и был свергнут глава государства – Муаммар Каддафи. Также были убиты несколько десятков тысяч граждан, еще столько же стали беженцами. Реальную власть в стране обрели иностранные террористы из международных исламистских организаций, в том числе из запрещенных в РФ «Аль-Каиды в странах Исламского Магриба»*, «Исламского государства»* и «Братьев-мусульман»*.

В апреле текущего года Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию.

*Запрещенные на территории РФ террористические организации