Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

Глава вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF) Мазлюм Абди заявил, что курды причастны к операции, по итогам которой, предположительно, был убит главарь запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государства» Абу Бакр аль-Багдади. Об командующий SDF написал 27 октября в Twitter.

«Успех этой исторической операции стал результатом совместной разведывательной работы с американскими партнерами», — написал он в своем микроблоге в воскресенье.

Ранее стало появились сообщения о вероятной гибели главаря ИГ Абу Бакр аль-Багдади в ходе операции в сирийской провинции Идлиб. По информации журнала Newsweek, операцию проводили бойцы Объединенного командования специальных операций Пентагона. По словам представителя сухопутных войск США, военные уничтожили аль-Багдади.

Различные СМИ на протяжении нескольких лет распространяют слухи о гибели главаря ИГ. Однако до сих пор не было ни одного официального подтверждения этой информации.

Новости о вероятной смерти Абу Бакр аль-Багдади прокомментировал в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров.