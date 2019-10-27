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13:03   27 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

Глава вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF) Мазлюм Абди заявил, что курды причастны к операции, по итогам которой, предположительно, был убит главарь запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государства» Абу Бакр аль-Багдади. Об командующий SDF написал 27 октября в Twitter. 

«Успех этой исторической операции стал результатом совместной разведывательной работы с американскими партнерами», — написал он в своем микроблоге в воскресенье. 

Ранее стало появились сообщения о вероятной гибели главаря ИГ Абу Бакр аль-Багдади в ходе операции в сирийской провинции Идлиб. По информации журнала Newsweek, операцию проводили бойцы Объединенного командования специальных операций Пентагона. По словам представителя сухопутных войск США, военные уничтожили аль-Багдади. 

Различные СМИ на протяжении нескольких лет распространяют слухи о гибели главаря ИГ. Однако до сих пор не было ни одного официального подтверждения этой информации. 

Новости о вероятной смерти Абу Бакр аль-Багдади прокомментировал в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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