Сбежавший из России в Латвию «защитник Украины» Алексеев арестован за детскую порнографию

Сбежавший из России в Латвию «политический беженец» Сергей Алексеев, который организовывал скандальную выставку «Люди Майдана» в Риге, был задержан латвийской полицией за оборот детской порнографии. Об этом сообщает передача «Личное дело» телеканала LTV7.

Координатор фонда «Душа Украины» Алексеев запомнился своей антироссийской деятельностью, чем вызвал интерес со стороны правоохранительных органов России. Не дожидаясь раскрытия своих злодеяний, деятель решил попросить убежища в Латвии. Причиной своих требований Алексеев выбрал политический мотив, ведь «оппозиционеров», которые якобы бегут от режима, в прозападных странах ждут с распростертыми объятиями.

Преступления Алексеева в Латвии

Стремясь получить очередной материал для критики в адрес России, латвийское руководство не стало проверять, каким человеком является Алексеев, и взяло его под крыло. Однако долго ждать раскрытия этой довольно сомнительной личности не пришлось. «Личное дело» выяснило, что правоохранители сейчас собирают доказательную базу преступления Алексеева, заключающегося в распространении детской порнографии. В России Алексеева бы изолировали от общества в виду представления угрозы, однако в Латвии полиция его пока отпустила под надзор сотрудников. Беглому россиянину грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.

В «Личном деле» также уточнялось, что Алексеев ранее становился фигурантом еще одного уголовного дела – о пропаже человека. Гражданка Белоруссии Ирина Минвалеева, занимающаяся бизнесом в Латвии, вышла из жилого комплекса Sun Republic в Саулкрасты в сопровождении мужчины, после чего пропала. Алексеев выступал в этом деле свидетелем. Выяснилось, что человек, который был рядом с Минвалеевой - боец расформированного украинского батальона «Торнадо» Сергей Батяшов, который приезжал к Алексееву в гости, о чем у последнего было упоминание в соцсетях. Пока точная роль россиянина в деле не установлена, однако владелец комплекса уверяет, что у Алексеева были неоднократные конфликты с Минвалеевой по поводу бизнеса.

Отделение аморальной ячейки от российского общества

Использовать прозападные страны в качестве убежища от «российского режима» для либералов крайне удобно. Многие оппозиционеры-преступники просто успевают сбежать в зарубежные страны, которые предоставляют им защиту, а другие – несут законное и справедливое наказание за свои злодеяния. Однако, даже покинув страну, такие маргиналы продолжают совершать преступления, чему случай с Алексеевым является ярким подтверждением.

Стоит отметить, что преступлениями на сексуальной почве в отношении детей в России ранее отметились представители правозащитных организаций, которые сбежать не успели. Юрий Дмитриев, являющийся главой карельского подразделения «Мемориала», был обвинен в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. А один из руководителей «Сахалинского правозащитного центра» Анатолий Томилов был задержан полицией по факту обращения матери мальчика, которого Томилов насиловал прямо в помещении центра. Алексеев практически ничем не отличается от этих участников «правозащитной педофилии», за исключением удачной попытки получения убежища за рубежом.

Напомним, не так давно на Украину сбежал фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин, находившийся под подпиской о невыезде. После него «политического убежища» у Киева попросил фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, находящийся под домашним арестом. Другими словами, бегством они пытаются избежать законного наказания.

Очевидно, без вышеуказанных деятелей в России будет лишь спокойнее и безопаснее. Ведь они приносят государству и обществу вред, поэтому их бегство лишь играет людям на руку. Открытым остается вопрос, как долго зарубежные страны, ожидающие «оппозиционеров», а получающие обычных преступников, будут принимать под свое крыло маргиналов, якобы «бегущих от режима», а не от законного наказания за преступления.