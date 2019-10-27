Турецкий военный погиб при столкновении с курдскими боевиками на севере Сирии

Военный Турции погиб на севере-востоке Сирии, где проходит операция по отводу от сирийской-турецкой границе курдских бандформирований. Еще пятеро военнослужащих получили ранения, сообщает минобороны Турции в воскресенье, 27 октября.

Инцидент произошел в районе Рас-эль-Айна, где проводилась антитеррористическая операция «Источник мира». Как заявили в силовом ведомстве,

Напомним, операция Турции против боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) началась 9 октября. Цель — создание 30-километровой буферной зоны безопасности.

22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали сочинский меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция на северо-востоке Сирии фактически остановлена. На сирийскую сторону границы с Турцией вошла российская военная полиция. Турция продолжает контролировать значительную территорию, куда намерена в перспективе переселять беженцев.