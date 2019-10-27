Украинская журналистка заявила, что ей стыдно за Зеленского

Журналистка Янина Соколова записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявила, что ей стыдно за украинского лидера. Об этом стало известно в воскресенье, 27 октября.

Ранее президент Украины обсудил в поселке Золотое отвод войск с военными. Один из бойцов спросил у Зеленского, встретится ли он с участниками акции «Нет капитуляции», которые критикуют «формулу Штайнмайера». Разговор перешел на повышенные тона. Глава государства потребовал, чтобы националисты не мешали разведению войск, сказав: «Я тебе лох какой-то? Оружие убери».

В обращении к Зеленскому Соколова отметила, что ее удивило тыканье, хамство и фразы наподобие: «Я тебе лох какой-то», услышанные от избранного демократическим путем президента республики.

«Мне стыдно за то, что я увидела», — сказала она.

Позже в пресс-службе объяснили, что люди, разговаривавшие с Зеленским на повышенных тонах, не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции.