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12:29   27 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Украинская журналистка заявила, что ей стыдно за Зеленского

Украинская журналистка заявила, что ей стыдно за Зеленского

Журналистка Янина Соколова записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявила, что ей стыдно за украинского лидера. Об этом стало известно в воскресенье, 27 октября. 

Ранее президент Украины обсудил в поселке Золотое отвод войск с военными. Один из бойцов спросил у Зеленского, встретится ли он с участниками акции «Нет капитуляции», которые критикуют «формулу Штайнмайера». Разговор перешел на повышенные тона. Глава государства потребовал, чтобы националисты не мешали разведению войск, сказав: «Я тебе лох какой-то? Оружие убери». 

В обращении к Зеленскому Соколова отметила, что ее удивило тыканье, хамство и фразы наподобие: «Я тебе лох какой-то», услышанные от избранного демократическим путем президента республики. 

«Мне стыдно за то, что я увидела», — сказала она.

Позже в пресс-службе объяснили, что люди, разговаривавшие с Зеленским на повышенных тонах, не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #зеленский #соколова

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