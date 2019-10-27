Алиханов сравнил план «захвата» США с бульварной фантастикой

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «бульварной фантастикой» доклад американца Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает РБК.

Ранее старший научный сотрудник Джейсмтаунского фонда Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области. Однако причину, по которой может случиться конфликт между Москвой и Североатлантическим альянсом в Прибалтике, он не назвал.

Алиханов признался, что устал комментировать «американские глупости» и напомнил, что в США есть премия «Небьюла», присуждаемая лучшим авторам произведений научной фантастики, либо фэнтези.

«Мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», — цитирует РБК его слова.

Ранее Алиханов оценил слова генерала США Джеффри Ли Харригана о прорыве ПВО Калининграда.