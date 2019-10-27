Китайский лайнер ARJ21 выпллнил первый международный рейс до Владивостока

Китайский самолет Comac ARJ21-700 авиакомпании Chengdu Airlines совершил первый международный рейс по маршруту Харбин— Владивосток. Об этом сообщает Международный аэропорт Владивосток в воскресенье, 27 октября.

Лайнер вылетел из аэропорта Тайпин города Харбина и приземлился в международном аэропорту Владивостока в субботу. Авиакомпания Chengdu Airlines будет летать по маршруту Владивосток – Харбин два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в полете — 1,5 часа.

Отмечается, Владивосток стал первым аэропортом в мире, который принял такой тип лайнера.

«Всего в 2019 году аэропорт Владивосток привлек трех авиаперевозчиков КНР. Это Juneyao Airlines, Beijing Capital Airlines и теперь – Chengdu Airlines», — говорится в сообщении.

Comac ARJ21-700 — первый реактивный самолет, полностью разработанный в Китае.