Более 1,3 тысяч беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом стало известно в воскресенье, 27 октября, из публикации на официальном сайте Минобороны РФ.

Ведомство сообщает, что за последние сутки в Сирию вернулись 1322 беженца с территории иностранных государств. Отмечается, что через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» из Ливана прошли 305 человек. Среди них — 155 детей и 92 женщины.

«Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1 017 человек (женщин – 305, детей – 519)», — сказано в опубликованном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

В места постоянного проживания за сутки вернулись четыре беженца. Кроме этого, российская сторона провела две гуманитарные акции для нуждающихся жителей САР, выдав одну тысячу продовольственных наборов общим весом 4,9 тонны.

22 октября российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган после шести часов переговоров в Сочи подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. Главы государств договорились о сохранении статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также о выводе курдских подразделений из Мандбижа. Президент России назвал решения судьбоносными.

Курдские боевики под предлогом борьбы с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства» в реальности пытались с ними договориться за высокие посты в своих рядах. Они территории, где добывается нефть и терроризировали местное население.