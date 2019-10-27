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11:16   27 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Два человека погибли в результате взрыва автомобиля под Ереваном

Два человека погибли в результате взрыва автомобиля под Ереваном

Автомобиль взорвался в армянском селе Антарут. В результате происшествия погибли два человека, один получил увечья. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщается на официальном сайте МЧС Армении. 

«В результате взрыва автомобиля, произошедшего 27 октября утром в селе Антарут, погибли два человека, еще один пострадал», — сказано в сообщении. 

По информации ведомства, отряд спасателей уже выехал на место происшествия. Другие подробности по поводу инцидента не приводятся. 

Село Антарут находится в Арагацотнской области в 35 километрах от Еревана. Место получило такое название из-за соседства с дубовым леском, который протянулся на несколько километров по склону массива.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #чп #армения #общество #взрыв автомобиля

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