Два человека погибли в результате взрыва автомобиля под Ереваном

Автомобиль взорвался в армянском селе Антарут. В результате происшествия погибли два человека, один получил увечья. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщается на официальном сайте МЧС Армении.

«В результате взрыва автомобиля, произошедшего 27 октября утром в селе Антарут, погибли два человека, еще один пострадал», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, отряд спасателей уже выехал на место происшествия. Другие подробности по поводу инцидента не приводятся.

Село Антарут находится в Арагацотнской области в 35 километрах от Еревана. Место получило такое название из-за соседства с дубовым леском, который протянулся на несколько километров по склону массива.