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11:19   27 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Экс-депутат Рады предрек крах экономики Украины из-за дешевого российского угля

Экс-депутат Рады предрек крах экономики Украины из-за дешевого российского угля

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор украинской экономики ждет «сильный удар» из-за дешевого российского угля. Мнение политик выразил в программе «Час с Тиграном Мартиросяном» в эфире телеканала «Наш».

Мураев напомнил, что российский уголь добывается карьерным способом, поэтому он дешевле в себестоимости. Решение о его закупке Украиной «очень сильно ударит» по угольной и горнодобывающей отраслям страны

По словам бывшего депутата, это может привести к увольнению десятков тысяч шахтеров. Также Мураев не исключил краха системы энергетики Украины в случае поставок угля и электроэнергии из РФ.

Экс-депутат Рады предрек крах экономики Украины из-за дешевого российского угля

«Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны», — уверен депутат.

Напомним, Киев импортировал электроэнергию из-за дефицита собственной, но в 2015 году отказался от закупок из-за рубежа.

С 1 июля 2019 года Минэкономразвития РФ разрешило поставки на Украину продукцию угольной промышленности. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), в июле 2019 года Россия продала Украине 394,8 тыс. тонн угля, что в три раза больше по сравнению с предыдущим месяцем.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #уголь

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