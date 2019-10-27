Петербурженка впала в кому после ишемического инсульта на курорте в Турции

Жительница Петербурга находится в коме в одной из больниц турецкой Антальи после того, как на отдыхе у нее случился инфаркт головного мозга. Врачи не дают добро на транспортировку россиянки на родину. Об этом сообщает канал «Санкт-Петербург».

На отдых Кира Шиловская приехала вместе с матерью и четырехлетней дочкой. Как рассказала мать девушки, Кире стало внезапно плохо. Турецкий доктор сначала заподозрил эпилепсию, но в больнице поставили диагноз: инфаркт головного мозга. Уже несколько дней россиянка — без сознания , на искусственной вентиляции легких.

Врачи не дают добро на ее транспортировку в Петербург. Между тем, путевка закончилась и родные Киры вынуждены были вернуться на родину. Отчеты о состоянии девушки они получают лишь раз в два дня на английском языке по электронной почте. Мать и друзья девушки рассчитывают на то, что Киру в больнице смогут осмотреть российские доктора и, возможно, они разрешат ее привезти на лечение в Петербург.