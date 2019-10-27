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10:51   27 Октября 2019
Весь мир

Кадыров прокомментировал сообщения о вероятной ликвидации аль-Багдади цитатой из Гоголя

Кадыров прокомментировал сообщения о вероятной ликвидации аль-Багдади цитатой из Гоголя

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вероятная смерть одного из лидеров ИГ*(запрещена в РФ) Абу Бакре аль-Багдади «мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих».

В telegram-канале Кадыров прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что аль-Багдади был якобы ликвидирован военными США в Идлибе. Об этом сообщал канал Fox News со ссылкой на свои источники, оговариваясь при этом, что личность убитого боевика подтвердить пока не могут.

Кадыров вспомнил слова героя произведения Гоголя «Тарас Бульба» и подчеркнул, что важно не столько ликвидировать главаря, сколько уничтожить ИГ* полностью.

«На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: «Я тебя породил, я тебя и убью!» Бен Ладен мертв, а Аль-Каида жива. Смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих. Важно полностью очистить Сирию от ИГ! (Запрещена в России)», — написал глава Чечни.

Сообщения о ликвидации аль-Багдади регулярно появляются в прессе на протяжении последних нескольких лет. Однако ни одна информация так и не подтвердилась. 

*ИГ-  террористическая группировка, запрещенная в РФ.

 

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Автор: Мария Владимирова
#сирия #иг #кадыров #весь мир #аль-багдади

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