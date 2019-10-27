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10:58   27 Октября 2019
Весь мир

Видео доставки бронемашин для военной полиции РФ в Сирии появилось в Сети

Видео доставки бронемашин для военной полиции РФ в Сирии появилось в Сети

Министерство обороны опубликовало кадры с авиабазы Хмеймим в Сирии, куда доставили десятки бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» для военной полиции. Российские военнослужащие помогают выводу курдских боевиков от границы с Турцией.

«Тигр» и «Тайфун-У» оборудованы бортовой информационно-управляющей системой, а также кондиционерами. Бронемашины доставлены транспортниками Ил-76 ВКС РФ с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края.

Техника будет помогать выводить курдских сил на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Полицейские уже приступили к обеспечению безопасности населения.

Ранее 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В документе сказано, что на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны антитеррористической операции «Источник мира» войдет российская военная полиция и сирийские пограничники. 

Напомним, антитеррористическая операция Турции «Источник мира» против боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) началась 9 октября. Цель — создание 30-километровой буферной зоны безопасности.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия

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