Минобороны доставило на базу Хмеймим в Сирии бронеавтомобили для военной полиции РФ

Министерство обороны России доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» для военной полиции, которая содействует выводу курдских боевиков от границы с Турцией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 27 октября.

Ранее стало известно о прибытии на северо-восток Сирии 300 российских военных полицейских. «Тигр» и «Тайфун-У» предназначены для перевозки личного состава и установки систем вооружений. Они оборудованы бортовой информационно-управляющей системой, а также кондиционерами.

Отмечается, что бронемашины доставлены транспортниками Ил-76 ВКС РФ с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края.

Военная полиция уже приступила к обеспечению безопасности населения.

Ранее 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В документе сказано, что на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны антитеррористической операции «Источник мира» войдет российская военная полиция и сирийские пограничники.

Напомним, антитеррористическая операция Турции «Источник мира» против боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) началась 9 октября. Цель — создание 30-километровой буферной зоны безопасности.