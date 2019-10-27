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США снова заявили об уничтожении главаря ИГ* аль-Багдади

США снова заявили об уничтожении главаря ИГ* аль-Багдади

 США и курдские боевики нагло грабят Сирию под «благим» предлогом

США и курдские боевики нагло грабят Сирию под «благим» предлогом
9:50   27 Октября 2019
Весь мир

США снова заявили об уничтожении главаря ИГ* аль-Багдади

США снова заявили об уничтожении главаря ИГ* аль-Багдади

Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил о вероятной ликвидации одного из лидеров группировки ИГ (запрещенная в России террористическая организация)  Абу Бакре аль-Багдади. 

По данным журналистов, террорист был убит американскими военными в Идлибе. Впрочем, оговаривается, что личность ликвидированного бандита пока не подтверждена.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп написал в Twitter о неком «важном событии», но не стал конкретизировать.

 

Сообщения о смерти аль-Багдади периодически появляются в СМИ на протяжении нескольких лет. Впрочем, ни разу информация не получила подтверждения. В марте 2019 года спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявлял, что американцы не располагают данными, где может находиться аль-Багдади. 

*ИГ («Исламское государство») — организация, признанная судом РФ запрещенной.

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Автор: Мария Владимирова
#сирия #иг #аль-багдади

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