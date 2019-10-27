США снова заявили об уничтожении главаря ИГ* аль-Багдади

Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил о вероятной ликвидации одного из лидеров группировки ИГ (запрещенная в России террористическая организация) Абу Бакре аль-Багдади.

По данным журналистов, террорист был убит американскими военными в Идлибе. Впрочем, оговаривается, что личность ликвидированного бандита пока не подтверждена.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп написал в Twitter о неком «важном событии», но не стал конкретизировать.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Сообщения о смерти аль-Багдади периодически появляются в СМИ на протяжении нескольких лет. Впрочем, ни разу информация не получила подтверждения. В марте 2019 года спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявлял, что американцы не располагают данными, где может находиться аль-Багдади.

*ИГ («Исламское государство») — организация, признанная судом РФ запрещенной.