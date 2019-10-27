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 США и курдские боевики нагло грабят Сирию под «благим» предлогом

США и курдские боевики нагло грабят Сирию под «благим» предлогом
9:33   27 Октября 2019
Весь мир

США и курдские боевики нагло грабят Сирию под «благим» предлогом

США и курдские боевики нагло грабят Сирию под «благим» предлогом

Политолог, президент АНО «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин заявил изданию «ПолитРоссия», что вопрос о контрабанде США и подконтрольными им бандами курдов сирийской нефти необходимо ставить на международном уровне, чтобы уберечь Сирию от судьбы других стран, куда американцы вторгались под «благим» предлогом и опустошали.

Самонкин рассказал о принципах, на которых базируется стратегия США, уже опробованная ими в других странах и реализуемая в Сирии. В первую очередь, по словам эксперта, под предлогом борьбы с терроризмом они в действительности борются с законным правительством Сирии с целью лишить страну суверенитета и экономической независимости и для этого захватывают природные ресурсы.

США нагло грабят сирийский народ в обход своих же санкций. Из-за них Дамаск не может торговать своей нефтью, но «благодаря» американской контрабанде сирийская нефть вышла на мировой рынок, только вот прибыль от ее продажи достается США.

«Страну просто грабят. Необходимо вносить в резолюцию еще вопросы, связанные с восстановлением не только политического суверенитета Сирии, с окончательной борьбой с терроризмом, с ликвидацией бандформирований, но и вопросы экономической безопасности», – подытожил Самонкин.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #курды #нефть

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