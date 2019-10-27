Военная полиция РФ вошла в город Кобани, чтобы контролировать отход курдских банд

Рота военной полиции РФ вошла в город Кобани на севере Сирии для совместного патрулирования с турецкими войсками приграничной территории, откуда отошли бандформирования курдов после завершения операции Анкары «Источник мира», рассказал прессе офицер военной полиции Михаил Елсуков.

Российско-турецкое патрулирование будет осуществляться согласно меморандуму, подписанному лидерами двух стран Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, в зоне проведения антитеррористической операции Анкары против курдских радикалов.

По словам Елсукова, российские военнослужащие «всеми силами и средствами» демонстрируют, что дают «спокойствие и уверенность» местному населению.

Он подчеркнул, что люди в Кобани радостно приветствовали российских военных, «все были очень рады», проезжающие мимо автомобили сигналили, «все выставляли (большие) пальцы вверх».