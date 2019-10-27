Военная полиция РФ вошла в город Кобани, чтобы контролировать отход курдских банд

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Облик российского космического робота «Теледроид» будет разработан к марту-апрелю

Облик российского космического робота «Теледроид» будет разработан к марту-апрелю

 Пограничники задержали националиста, желающего вступить в батальон «Азов»

Пограничники задержали националиста, желающего вступить в батальон «Азов»
Бывший депутат Европарламента прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

Бывший депутат Европарламента прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

 Зеленский перешел на «ты» и повышенный тон на встрече с националистами в Донбассе

Зеленский перешел на «ты» и повышенный тон на встрече с националистами в Донбассе
США снова заявили об уничтожении главаря ИГ* аль-Багдади

США снова заявили об уничтожении главаря ИГ* аль-Багдади

 США и курдские боевики нагло грабят Сирию под «благим» предлогом

США и курдские боевики нагло грабят Сирию под «благим» предлогом
Облик российского космического робота «Теледроид» будет разработан к марту-апрелю

Облик российского космического робота «Теледроид» будет разработан к марту-апрелю

 Пограничники задержали националиста, желающего вступить в батальон «Азов»

Пограничники задержали националиста, желающего вступить в батальон «Азов»
Бывший депутат Европарламента прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

Бывший депутат Европарламента прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

 Зеленский перешел на «ты» и повышенный тон на встрече с националистами в Донбассе

Зеленский перешел на «ты» и повышенный тон на встрече с националистами в Донбассе
США снова заявили об уничтожении главаря ИГ* аль-Багдади

США снова заявили об уничтожении главаря ИГ* аль-Багдади

 США и курдские боевики нагло грабят Сирию под «благим» предлогом

США и курдские боевики нагло грабят Сирию под «благим» предлогом
9:16   27 Октября 2019
Весь мир

Военная полиция РФ вошла в город Кобани, чтобы контролировать отход курдских банд

Военная полиция РФ вошла в город Кобани, чтобы контролировать отход курдских банд

Рота военной полиции РФ вошла в город Кобани на севере Сирии для совместного патрулирования с турецкими войсками приграничной территории, откуда отошли бандформирования курдов после завершения операции Анкары «Источник мира», рассказал прессе офицер военной полиции Михаил Елсуков.

Российско-турецкое патрулирование будет осуществляться согласно меморандуму, подписанному лидерами двух стран Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, в зоне проведения антитеррористической операции Анкары против курдских радикалов.

По словам Елсукова, российские военнослужащие «всеми силами и средствами» демонстрируют, что дают «спокойствие и уверенность» местному населению.

Он подчеркнул, что люди в Кобани радостно приветствовали российских военных, «все были очень рады», проезжающие мимо автомобили сигналили, «все выставляли (большие) пальцы вверх».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...