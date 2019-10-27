Контрабанда нефти с занятых курдскими бандами месторождений Сирии раскрыла реальные цели США

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев заявил Федеральному агентству новостей, что вопрос контрабанды США и курдами-боевиками сирийской нефти надо поднимать на всех переговорах по Сирии.

Он также добавил, что об этом было давно известно сторонам сирийского урегулирования. Очевидно, что нефтедобыча является главным интересом США на Ближнем Востоке. Вывод американского военного контингента с севера Сирии вовсе не означает, что активность американцев в этом регионе в плане нефтедобычи снизилась или прекратилась.

Исаев считает правильными действия Министерства обороны РФ по огласке факта контрабанды американцами сирийской нефти.

«Разрешение сирийского кризиса в данный момент находится в активной фазе. Поэтому любая информация, компрометирующая основных участников этого процесса, будет максимальна эффективна, потому что во время переговоров, которые сейчас ведутся и открыто, и закулисно, должны быть учтены все реальные интересы игроков, которые есть на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

Если в случае США в реальности это не борьба с терроризмом и не забота о целостности САР, а неприкрытый грабеж сирийского народа, то эту тему нужно выносить на обсуждение, чтобы международное сообщество сделало соответствующие выводы.