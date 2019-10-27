Пхеньян посоветовал США не спекулировать на дружбе между Трампом и Ким Чен Ыном

Дружественные личные отношения между лидерами КНДР и США Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом не являются гарантией, что отношения между двумя странами не ухудшатся, цитирует председателя северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ен Чхоля Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Отношения между КНДР и США могли бы уже неоднократно испортиться из-за враждебных и ошибочных действий со стороны США, но сохраняются благодаря дружеским отношениями между Председателем госсовета Ким Чен Ыном и президентом Трампом. Но всегда существует предел», — сказал Ким Ен Чхоль.

Северокорейский политик отметил, что Вашингтон напрасно надеется тянуть время, спекулируя на близких личных отношениях между Трампом и Ким Чен Ыном. Он добавил, что эти отношения не учитывают общественное мнение и не гарантируют недопущение обострения отношений между США и КНДР.

Ким Ен Чхоль заявил о надежде, что «прекрасное дипломатическое выражение «нет ни вечного друга, ни вечного врага» не канет в лету, превратившись в фразу «нет вечного друга, но есть вечный враг».

На этой неделе советник северокорейского МИД Ким Ге Гван сообщил, что Пхеньян продолжает рассчитывать на преодоление всех препятствий в отношениях с Вашингтоном и изменение подходов США до конца года.

Напомним, ранее состоялась безрезультатная рабочая встреча представителей США и Северной Кореи в Стокгольме. По словам спецпосланника КНДР Ким Мен Гиля, на переговоры «США явились с пустыми руками», не учтя требования КНДР. Американская сторона, напротив, назвала прошедшие дискуссии «хорошими», отметив ряд новых «креативных идей». Позже МИД Северной Кореи заявил, что США должны избавиться от «враждебной политики» и выдвинуть реалистичный план по денуклеаризации, иначе Пхеньян не намерен дальше участвовать в переговорах.

Также на этой неделе стало известно, что Швеция собирается в ближайшие недели пригласить представителей США и КНДР на новую рабочую встречу.