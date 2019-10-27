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 Зеленский перешел на «ты» и повышенный тон на встрече с националистами в Донбассе

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6:14   27 Октября 2019
Весь мир

Windows 10X для устройств с двумя экранами можно будет установить и на обычном ноутбуке

Windows 10X для устройств с двумя экранами можно будет установить и на обычном ноутбуке

Новая ОС Windows 10X от корпорации Microsoft, предназначенная для устройств с двумя экранами, будет работать и на стандартных ноутбуках. В субботу компания случайно опубликовала соответствующую документацию, которую обнаружил портал WalkingCat.

Windows 10X будет выпущена в 2020 году и будет доступна владельцам устройств Surface Neo и Surface Duo, а также подобным устройствам других производителей, например ASUS, Dell, HP и Lenovo.

Но из-за утечки информации стало известно, что адаптированную версию Windows 10X можно установить также на обычные ноутбуки с одним экраном. В ней будет улучшено меню «Пуск» и обновлена система поиска, которая даст возможность параллельно ознакомиться с результатами из интернета, приложений, установленных на компьютере, а также имеющимися на нем файлами.

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Автор: Мария Милкевич
#microsoft #windows

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