США занимаются международным бандитизмом, воруя вместе с отрядами курдских радикалов нефть Сирии

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сообщил ФБА «Экономика сегодня», что контрабанда сирийской нефти США и курдами-радикалами ведется по схеме, ранее обкатанной в Ираке при участии вице-президента США Дика Чейни и компании Halliburton.

Сначала осуществляется добыча нефти при помощи спецоборудования, предоставленного Западом в обход санкций США, а потом грузовизи вывозят ее за границу под охраной американских военных, сотрудников ЧВК и боевой авиации.

Российское Минобороны 26 октября опубликовало снимки, подтверждающие, что США занимаются контрабандой сирийской нефти при участии курдских боевиков, оккупировавших месторождения на севере Сирии.

«Что касается нарушения своих же собственных санкций, то здесь используется система запутывания следов через кучу фирм-посредников. Официальный производитель оборудования продает его одной компании, та перепродает второй, потом третьей, четвертой и в итоге следы теряются», — рассказал Юшков.

Оборудование, эксплуатируемое в САР, ввозится туда со вторичного рынка, так что оно с большой долей вероятности может быть американским. Эксперт объяснил, что контрабандную нефть поставляют через Ирак и смешивают с добытой официально либо в порту, либо в системе приема на нефтепроводе, и тогда «концов уже не сыщешь».

Юшков напомнил, что официальное правительство Сирии не давало никакого разрешения на добычу американцами своей нефти, так что это настоящий грабеж и бандитизм. По словам эксперта, часть нефти перерабатывается на мобильных НПЗ, которые можно назвать «самогонными аппаратами» на грузовиках, и продается на местном рынке, в частности, для заправки военной техники.

Подводя итоги, Юшков отмечает, что незаконную нефтедобычу необходимо передать под контроль фирмам и компаниям, санкционированным сирийскими властями, и направлять доходы от продажи нефти на послевоенное восстановление инфраструктуры страны.