Депутат назвал международным разбоем кражу нефти у сирийского народа США и курдскими бандами

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин назвал «международным разбоем» контрабанду сирийской нефти американцами совместно с бандами курдов, пишет «Инфореактор».

Российское Минобороны опубликовало снимки со спутников, демонстрирующие, что США осуществляют незаконную добычу нефти на оккупированных курдскими боевиками месторождениях на севере Сирии и транспортируют за границу республики под охраной своих военных, ЧВК, боевой авиации. Ежемесячно спецслужбы США получают путем грабежа сирийского народа более 30 миллионов долларов.

Затулин заявил, что США под предлогом благородной цели «борьбы с ИГ*» смогли вместе с курдскими радикалами «доить» сирийские нефтяные поля. Он подчеркнул, что американские военные вторглись на территорию Сирии без разрешения властей этой страны.

«Всю свою операцию они совершали скорее вопреки, чем ради восстановления законности и порядка в этом регионе. Потому что законность и порядок неминуемо бы привели к разоблачению их незаконной добычи», — отметил депутат.

По его словам, доказательства, предоставленные Минобороны, в очередной раз подтверждают и без того существовавшие подозрения относительно политики США на Ближнем Востоке, целью которой является исключительно извлечение односторонней выгоды.