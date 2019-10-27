Облик российского космического робота «Теледроид» будет разработан к марту-апрелю

Внешний вид робота «Теледроид», предназначенного для работы в открытом космосе, будет разработан несколько позже запланированного, так как принято решение расширить его функционал по итогам эксперимента, рассказал ТАСС исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Он уточнил, что окончательный облик будет сформирован ближе к марту-апрелю. Ранее Дудоров сообщал, что это произойдет к декабрю 2019 года.

На днях компания-разработчик «Федора» пообщалась с космонавтом Алексеем Овчининым, который помогал в работе с роботом на МКС. Сейчас компания ожидает возвращения на землю космонавта Александра Скворцова, который управлял «Федором, чтобы «вживую пообщаться, чтобы какие-то уточнения взять».

Сборка опытных образцов «Теледроида» должна начаться в 2020 году.