США обманывают весь мир, прикрывая грабеж Сирии вместе с курдскими бандитами «борьбой» с ИГ*

Генерал Игорь Конашенков ответил на заявление главы Пентагона Марка Эспера об усилении военного контингента США на востоке Сирии танками и курдами-боевиками из «партнерских сил» для «защиты от террористов ИГ*», что нет никаких решений или резолюций международных органов, предоставляющих Вашингтону право защищать чужую нефть, пишет Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что полезные ископаемые Сирии принадлежат не террористам ИГ* и тем более не «американским защитникам от террористов ИГ*», а только сирийскому народу и правительству.

В субботу космическая разведка российского Министерства обороны обнародовала доказательства контрабанды сирийской нефти со стороны США и подконтрольных им курдских боевиков.

Многочисленные бензовозы под охраной американских военных вывозят нефть из Заевфратья на нефтеперерабатывающие заводы в Иракском Курдистане. Видимо, именно для этого президент США Дональд Трамп по «настоятельному совету» Пентагона решил сохранить в регионе 200 спецназовцев.

«То, чем сейчас занимается Вашингтон является, попросту говоря, — международный государственный бандитизм. Ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов, — сообщил генерал.

Целью США в данном случае является не только личное обогащение, но и разрушение экономики Сирии путем ее изоляции от источников топлива и сырья. Между тем Дамаск вложил миллиарды долларов в развитие нефтяных месторождений, попавших в руки США и курдских боевиков практически нетронутыми. Теперь имитация «упорной борьбы» со «спящими ячейками» ИГ* может длиться вечно.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.