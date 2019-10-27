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 США обманывают весь мир, прикрывая грабеж Сирии вместе с курдскими бандитами «борьбой» с ИГ*

США обманывают весь мир, прикрывая грабеж Сирии вместе с курдскими бандитами «борьбой» с ИГ*
Облик российского космического робота «Теледроид» будет разработан к марту-апрелю

Облик российского космического робота «Теледроид» будет разработан к марту-апрелю

 Пограничники задержали националиста, желающего вступить в батальон «Азов»

Пограничники задержали националиста, желающего вступить в батальон «Азов»
Бывший депутат Европарламента прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

Бывший депутат Европарламента прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

 Зеленский перешел на «ты» и повышенный тон на встрече с националистами в Донбассе

Зеленский перешел на «ты» и повышенный тон на встрече с националистами в Донбассе
Депутат назвал международным разбоем кражу нефти у сирийского народа США и курдскими бандами

Депутат назвал международным разбоем кражу нефти у сирийского народа США и курдскими бандами

 США обманывают весь мир, прикрывая грабеж Сирии вместе с курдскими бандитами «борьбой» с ИГ*

США обманывают весь мир, прикрывая грабеж Сирии вместе с курдскими бандитами «борьбой» с ИГ*
2:55   27 Октября 2019
Весь мир

США обманывают весь мир, прикрывая грабеж Сирии вместе с курдскими бандитами «борьбой» с ИГ*

США обманывают весь мир, прикрывая грабеж Сирии вместе с курдскими бандитами «борьбой» с ИГ*

Генерал Игорь Конашенков ответил на заявление главы Пентагона Марка Эспера об усилении военного контингента США на востоке Сирии танками и курдами-боевиками из «партнерских сил» для «защиты от террористов ИГ*», что нет никаких решений или резолюций международных органов, предоставляющих Вашингтону право защищать чужую нефть, пишет Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что полезные ископаемые Сирии принадлежат не террористам ИГ* и тем более не «американским защитникам от террористов ИГ*», а только сирийскому народу и правительству.

 

В субботу космическая разведка российского Министерства обороны обнародовала доказательства контрабанды сирийской нефти со стороны США и подконтрольных им курдских боевиков.

Многочисленные бензовозы под охраной американских военных вывозят нефть из Заевфратья на нефтеперерабатывающие заводы в Иракском Курдистане. Видимо, именно для этого президент США Дональд Трамп по «настоятельному совету» Пентагона решил сохранить в регионе 200 спецназовцев.

«То, чем сейчас занимается Вашингтон является, попросту говоря, — международный государственный бандитизм. Ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов, — сообщил генерал.

Целью США в данном случае является не только личное обогащение, но и разрушение экономики Сирии путем ее изоляции от источников топлива и сырья. Между тем Дамаск вложил миллиарды долларов в развитие нефтяных месторождений, попавших в руки США и курдских боевиков практически нетронутыми. Теперь имитация «упорной борьбы» со «спящими ячейками» ИГ* может длиться вечно.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #сирия #курды #нефть

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