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1:22   27 Октября 2019
Весь мир

Американский профессор рассказал, как НАТО «захватит» Калининградскую область

Американский профессор рассказал, как НАТО «захватит» Калининградскую область

Российская «военная агрессия» против прибалтийских государств — членов НАТО «будет стоить» стране Калининградской области, заявил в своем докладе старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер.

Он выразил мнение, что Альянсу нужно подумать над вариантом захвата российского эксклава в случае вооруженного столкновения. Хукер считает, что вследствие усиления американской и польской сухопутных военных группировок в регионе Россия не справится с натиском противника и утратит контроль над Калининградской областью.

При этом американский профессор уточняет, что потенциальный военный конфликт должен быть исключительно региональным, так как его эскалация вызовет «массовые разрушения и жертвы среди гражданского населения».

Следует отметить, что Хукер не сообщает, что могло бы послужить причиной войны между Россией и НАТО в Прибалтике, и утверждает, что Москва якобы имеет планы на этот регион.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #нато #прибалтика #калининградская область

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