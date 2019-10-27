Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пограничники задержали националиста, желающего вступить в батальон «Азов»

Пограничники задержали националиста, желающего вступить в батальон «Азов»

 «Независимые» Латынина и Невзоров продали себя нелюбимому Ходорковскому

«Независимые» Латынина и Невзоров продали себя нелюбимому Ходорковскому
Бывший депутат Европарламента прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

Бывший депутат Европарламента прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

 Зеленский перешел на «ты» и повышенный тон на встрече с националистами в Донбассе

Зеленский перешел на «ты» и повышенный тон на встрече с националистами в Донбассе
Минобороны раскрыло, как США и курдские боевики богатеют на энергетическом кризисе в Сирии

Минобороны раскрыло, как США и курдские боевики богатеют на энергетическом кризисе в Сирии

 Захарова среагировала на слова министра обороны Украины об «опыте пятилетней войны с РФ»

Захарова среагировала на слова министра обороны Украины об «опыте пятилетней войны с РФ»
Пограничники задержали националиста, желающего вступить в батальон «Азов»

Пограничники задержали националиста, желающего вступить в батальон «Азов»

 «Независимые» Латынина и Невзоров продали себя нелюбимому Ходорковскому

«Независимые» Латынина и Невзоров продали себя нелюбимому Ходорковскому
Бывший депутат Европарламента прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

Бывший депутат Европарламента прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

 Зеленский перешел на «ты» и повышенный тон на встрече с националистами в Донбассе

Зеленский перешел на «ты» и повышенный тон на встрече с националистами в Донбассе
Минобороны раскрыло, как США и курдские боевики богатеют на энергетическом кризисе в Сирии

Минобороны раскрыло, как США и курдские боевики богатеют на энергетическом кризисе в Сирии

 Захарова среагировала на слова министра обороны Украины об «опыте пятилетней войны с РФ»

Захарова среагировала на слова министра обороны Украины об «опыте пятилетней войны с РФ»
1:06   27 Октября 2019
Весь мир

Минобороны раскрыло, как США и курдские боевики богатеют на энергетическом кризисе в Сирии

Минобороны раскрыло, как США и курдские боевики богатеют на энергетическом кризисе в Сирии

Минобороны РФ обнародовало спутниковые снимки, демонстрирующие, что США осуществляют незаконную добычу нефти в Сирии на территориях, захваченных курдами-террористами, и ежемесячно обогащаются более чем на 30 миллионов долларов. Военный эксперт Борис Рожин рассказал журналу «Слово и Дело» о перспективах дальнейшего воровства нефтяных богатств Сирии.

Рожин объяснил, что США провоцируют эскалацию энергетического кризиса посредством контроля сирийских нефтяных месторождений, а также недопущения импорта нефти в Сирию из-за границы.

«Они решают какие-то глобальные задачи, но, помимо этого, какие-то офицеры спецслужб, частные военные компании, связанные с американцами, курды из SDF и представители местных племен, фактически ведут этот бизнес, который связан с разграблением сирийских нефтяных богатств», - подчеркнул эксперт.

По его словам, США считают себя сверхдержавой, которая вправе вести себя как угодно, не думая о последствиях. Впрочем, Рожин уверен, что это вскоре закончится, ведь Вашингтон стремительно утрачивает господство в мире и в частности на Ближнем Востоке. Законное правительство САР остановит грабеж простых сирийцев американцами и вернет все оккупированные курдскими радикалами нефтегазовые месторождения под свой контроль. Но пока США продолжают воровать у разрушенной войной Сирии средства, столь необходимые ей для восстановления.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...