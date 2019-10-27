Минобороны раскрыло, как США и курдские боевики богатеют на энергетическом кризисе в Сирии

Минобороны РФ обнародовало спутниковые снимки, демонстрирующие, что США осуществляют незаконную добычу нефти в Сирии на территориях, захваченных курдами-террористами, и ежемесячно обогащаются более чем на 30 миллионов долларов. Военный эксперт Борис Рожин рассказал журналу «Слово и Дело» о перспективах дальнейшего воровства нефтяных богатств Сирии.

Рожин объяснил, что США провоцируют эскалацию энергетического кризиса посредством контроля сирийских нефтяных месторождений, а также недопущения импорта нефти в Сирию из-за границы.

«Они решают какие-то глобальные задачи, но, помимо этого, какие-то офицеры спецслужб, частные военные компании, связанные с американцами, курды из SDF и представители местных племен, фактически ведут этот бизнес, который связан с разграблением сирийских нефтяных богатств», - подчеркнул эксперт.