Минобороны раскрыло, как США и курдские боевики богатеют на энергетическом кризисе в Сирии
Минобороны РФ обнародовало спутниковые снимки, демонстрирующие, что США осуществляют незаконную добычу нефти в Сирии на территориях, захваченных курдами-террористами, и ежемесячно обогащаются более чем на 30 миллионов долларов. Военный эксперт Борис Рожин рассказал журналу «Слово и Дело» о перспективах дальнейшего воровства нефтяных богатств Сирии.
Рожин объяснил, что США провоцируют эскалацию энергетического кризиса посредством контроля сирийских нефтяных месторождений, а также недопущения импорта нефти в Сирию из-за границы.
«Они решают какие-то глобальные задачи, но, помимо этого, какие-то офицеры спецслужб, частные военные компании, связанные с американцами, курды из SDF и представители местных племен, фактически ведут этот бизнес, который связан с разграблением сирийских нефтяных богатств», - подчеркнул эксперт.
По его словам, США считают себя сверхдержавой, которая вправе вести себя как угодно, не думая о последствиях. Впрочем, Рожин уверен, что это вскоре закончится, ведь Вашингтон стремительно утрачивает господство в мире и в частности на Ближнем Востоке. Законное правительство САР остановит грабеж простых сирийцев американцами и вернет все оккупированные курдскими радикалами нефтегазовые месторождения под свой контроль. Но пока США продолжают воровать у разрушенной войной Сирии средства, столь необходимые ей для восстановления.