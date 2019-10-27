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 Захарова среагировала на слова министра обороны Украины об «опыте пятилетней войны с РФ»

Захарова среагировала на слова министра обороны Украины об «опыте пятилетней войны с РФ»
0:42   27 Октября 2019
Весь мир

Захарова среагировала на слова министра обороны Украины об «опыте пятилетней войны с РФ»

Захарова среагировала на слова министра обороны Украины об «опыте пятилетней войны с РФ»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Facebook заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией», который, на его взгляд, может заинтересовать НАТО, и назвала «самоуничтожение» настоящим опытом страны.

Она отметила, что опыт Украины действительно уникален — «за 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми — подобное мало кому удавалось».

«Безусловно, этот опыт самоуничтожения Альянсу интересен», — сыронизировала Захарова.

В пятницу, 25 октября, Загороднюк выступил с речью после завершения встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе и заявил, что Украина обладает уникальным опытом «пяти лет войны с Россией», которым готова поделиться с государствами — членами Альянса. Также украинский министр сказал, что борьба с так называемой «российской агрессией» является значимым фактором сохранения стабильности в Европе.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #захарова #украина #мид рф

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