Захарова среагировала на слова министра обороны Украины об «опыте пятилетней войны с РФ»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Facebook заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией», который, на его взгляд, может заинтересовать НАТО, и назвала «самоуничтожение» настоящим опытом страны.

Она отметила, что опыт Украины действительно уникален — «за 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми — подобное мало кому удавалось».

«Безусловно, этот опыт самоуничтожения Альянсу интересен», — сыронизировала Захарова.

В пятницу, 25 октября, Загороднюк выступил с речью после завершения встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе и заявил, что Украина обладает уникальным опытом «пяти лет войны с Россией», которым готова поделиться с государствами — членами Альянса. Также украинский министр сказал, что борьба с так называемой «российской агрессией» является значимым фактором сохранения стабильности в Европе.