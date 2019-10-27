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0:13   27 Октября 2019
Весь мир

Военная полиция РФ провела патрулирование в Сирии на границе с Турцией

Военная полиция РФ провела патрулирование в Сирии на границе с Турцией

Военная полиция РФ в течение суток осуществила патрулирование сирийско-турецкой границы, где накануне завершилась спецоперация Турции «Источник мира» против курдов-террористов, рассказал на брифинге глава российского ЦПВС в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он уточнил, что российский патруль прошел по маршрутам Каракозак — Айн-Эль-Араб (Кобани) — Коран и обратно, Камышлы — Факира, Камышлы — Сималька.

По словам Бакина, на линии соприкосновения с войсками Турции близ населенных пунктов Кобани и Камышлы ведется развертывание отрядов правительственной армии Сирии, в настоящее время сохраняется стабильная обстановка.

Напомним, 23 октября военная полиция РФ начала патрулирование районов на сирийско-турецкой границе согласно меморандуму о взаимопонимании между Россией и Турцией, подписанному лидерами двух стран 22 октября в Сочи.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #турция #курды

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