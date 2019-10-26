Американцы и курдские боевики, грабящие Сирию, должны пойти под трибунал — эксперт

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Nation News призвал поднять вопрос о грабительских действиях США в Сирии при участии курдов на уровне ООН и Международного трибунала.

Минобороны РФ в субботу опубликовало снимки космической разведки, запечатлевшие десятки нефтевозов с контрабандной нефтью покидают Сирию в сопровождении американских военных и сотрудников ЧВК.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США собираются перебросить дополнительные силы на место нефтяных залежей в Заевфратье с северо-востока Сирии для «обеспечения безопасности».

Однако российское оборонное ведомство доказало, что действия США являются настоящим международным бандитизмом, так как нефть, на которую они позарились, принадлежит государству и сирийскому народу.

По словам Баранца, факты неопровержимо доказывают, что США в Заевфратье ведут себя как «банальные ворюги». Эксперт напомнил, что американские военные явились в Сирию без разрешения законного правительства. Но на этом они не остановились и начали выкачивать чужую нефть, фактически занимаясь контрабандой.

Военный обозреватель добавил, что во время саммита Россия — Африка в Сочи президент Владимир Путин озвучил официальную позицию Москвы, согласно которой всем иностранным войскам, оказавшимся в Сирии без разрешения законного правительства, необходимо покинуть территорию этого суверенного государства.

«Американцы откровенно плюют на это. Более того, чтобы упредить нападение на свою охрану возле нефтяных вышек за Евфратом, Министерство обороны США решило подбросить туда тяжелую боевую технику: танки и, по-моему, еще готовятся к выгрузке полторы тысячи военнослужащих», — отметил Баранец.

Эксперт подчеркнул, что военно-политическая наглость США безгранична, и России стоит поднять тему американских преступлений в Сирии на уровне Совбеза ООН и Международного трибунала.